Компьютеры для детей из малообеспеченных семей

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У части детей из малообеспеченных семей всё ещё нет компьютера и интернета для удалённого обучения. Таким детям выдаётся 4 тысячи планшетов — их получат ученики в 12 самоуправлениях страны.

На этой неделе Министерство образования обещает распределить еще почти 14 тысяч планшетных компьютеров.

В целом их не хватало примерно 35 тысячам учеников. Оборудование, необходимое для удаленного обучения, закупает Министерство образования, самоуправления, его также дарят детям общественники и предприниматели.