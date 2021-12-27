Музыкальная новинка

«Комсомольск» перепели хит Меладзе для сериала «Сестры»

Автор Эвелина Никанорова
«Комсомольск» перепели хит Меладзе для сериала «Сестры»
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Группа «Комсомольск» представила композицию «Девушки из высшего общества», вошедшую в саундтрек к сериалу «Сестры». Это кавер-версия хита Валерия Меладзе, который он исполнял в середине 90-х годов.

Сериал «Сестры» – это история трех молодых женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом. Бизнес достался им от покойного отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими друг другу. Но кончина папеньки и необходимость решать финансовые вопросы должна сплотить некогда рассорившихся сестер. Одна из них, Ольга, стала учительницей и живет в Ртищево. Другая, Маша – парикмахер в Саратове. Третья, Ирина – уехала в Москву и уверенно шагает по карьерной лестнице. Теперь им нужно руководить коллективом из сорока весьма консервативно настроенных мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.

В комедийном сериале «Сестры» снялись Ангелина Стречина, Анна Котова-Дерябина и Лина Миримская. В проекте также заняты Янина Студилина, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Артем Ткаченко, Георгий Дронов, Маша Лобанова.

Источник: InterMedia

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