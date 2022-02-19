Идея для тех, кому нравится из путешествий привозить магнитики

Можно ли объединить уютное домашнее собирание паззлов и любовь к путешествиям? Оказывается, можно. Если паззлы – это магнитики, а добывать их надо в путешествиях. Такой вариант и предлагает проект Surink Lietuvą.

На самом деле, магнитики – распространенная в поездках покупка, и стенки холодильников во многих семьях часто пестрят воспоминаниями о путешествиях. Иногда и не только о своих. Суть идеи, которую придумали в Surink Lietuvą, немножко другая. Для всех 60 самоуправлений Литвы существуют уникальные магнитики. Если объехать каждый-каждый уголок нашей страны, то из собранных магнитов-паззлов можно собрать карту Литвы.

Проект существует уже несколько лет, – он стартовал в июле 2018 года. За это время Surink Lietuvą успел собрать вокруг себя огромный клуб друзей – у странички проекта в фейсбуке – более 22 тысяч подписчиков. Surink Lietuvą уже становился обладателем «Туристического Оскара Литвы». А осенью 2018 года, когда проходило мероприятие Lietuvos artojų varžybos ir Kukurūzų diena, устанавливался даже рекорд – собиралась огромная, более 100 кв. м, карта-паззл Литвы.

Рассказывают, что когда проект только зародился, вокруг него стало появляться много историй. Были семьи, которые одним махом объезжали всю страну и собирали все 60 магнитиков. Были серьезные организации или классы в школах, в которых каждый человек посещал какой-то город страны, и карта Литвы собиралась сообща. Встречались и хитрецы, которые пытались собрать карту, не выходя из дома. Они покупали недостающие магнитики или обменивали их на что-то другое. Но случались и накладки, когда путешественники добирались до какой-то точки страны, где хотели добыть магнитик, а оказывалось, что пункт уже закрылся. Или магнитики закончились.

Где добыть магнитик?

Сеть мест, в которых распространяют магнитики, расширяется. Это информационно-туристические центры в каждом из самоуправлений Литвы, магазины, библиотеки или туристические объекты. Существует карта, по которой удобно находить такие точки. А еще – недавно заработал электронный магазин проекта Surink Lietuvą. Но для того, чтобы можно было купить в нем заветный магнитик, придется все же добраться до того или иного места, зафиксировать свое местоположение с помощью GPS – и тогда получить разрешение на покупку паззла.

С чего начать?

Начинать, наверное, можно с такого желания: лучше узнать свою страну. Или посетить новые места. Или стать более подвижным и здоровым. А может быть, разнообразить свою жизнь. Наконец, собрать из паззлов карту Литвы – необычный предмет интерьера, который будет интересно разглядывать вместе с друзьями.

Куда отправиться первым делом – каждый выбирает, исходя из своих планов. Но можно, например, воспользоваться идеями маршрутов, предложенными Surink Lietuvą. Скажем, маршрут из трех магнитиков Паневежис – Кедайняй – Паневежский район. Там есть и рекомендации о том, какие места стоит посетить, и советы, где можно неплохо поесть. Нескучных вам путешествий!