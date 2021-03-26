Кому обязательно надо тестироваться на коронавирус

Правительство утвердило список профессий, работники которых должны обязательно тестироваться на коронавирус.

Фактически это два списка. В первом те работники, которые должны тестироваться при выходе на работу. Это работники культуры, спортивного сектора и сектора красоты, работники розничной торговли, сферы развлечений и гостиничного сектора.

Второй список — это те профессии, работники которых должны тестироваться периодически и регулярно. Это — работники здравоохранения и социальных услуг, включая учителей и воспитателей, а также аптекари. Процесс тестирования контролирует работодатель.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.