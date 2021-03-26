Covid-19 Новости

Кому обязательно надо тестироваться на коронавирус

Автор RUSRADIO LT 16
Кому надо обязательно надо тестироваться на коронавирус

Правительство утвердило список профессий, работники которых должны обязательно тестироваться на коронавирус.

Фактически это два списка. В первом те работники, которые должны тестироваться при выходе на работу. Это работники культуры, спортивного сектора и сектора красоты, работники розничной торговли, сферы развлечений и гостиничного сектора.

Второй список — это те профессии, работники которых должны тестироваться периодически и регулярно. Это — работники здравоохранения и социальных услуг, включая учителей и воспитателей, а также аптекари. Процесс тестирования контролирует работодатель.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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