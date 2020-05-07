Listen to «Кому положен штраф, и надо ли бояться полиции» on Spreaker.

За более чем полтора месяца мы уже настолько хорошо изучили правила самоизоляции, что могли бы их рассказывать наизусть. Прежде всего — нельзя собираться группами больше двух человек, если это не члены одной семьи, нельзя появляться в общественных местах без защитной маски. Однако штрафы все равно пока выписываются, а значит, что-то мы делаем неправильно. За что штрафуют полицейские, и надо ли их бояться? У нас на связи — представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Евгениюс Лиепис.

— Здравствуйте.

— Добрый день.

— Больше всего путаницы, наверное, происходит с защитными масками. Я слышала истории о том, как бдительные граждане фотографируют людей без масок в машине и отправляют такие снимки в полицию.

— Ну, этот запрет, — даже не запрет, а требование, — чтобы находиться в общественных местах в защитной маске, не распространяется на людей, которые находятся в личном автомобиле. И если человек едет в автомобиле, — один человек или два человека, — они имеют полное право защитную маску не надевать. Опасности человек, находясь в своем автомобиле, скорее всего, не представляет. Даже если он без маски.

— А скажите, пожалуйста, “общественное место” — где границы этого понятия? Если человек находится в магазине, тут все понятно. Замкнутое пространство. А если проходит мимо другого человека на улице — тогда обязательно оба человека должны быть в масках?

— Защитную маску человек обязан носить в пределах населенных пунктов. Если человек находится за пределами города — например, вышел погулять в лес, то он может не носить эту маску с условием того, что в радиусе 20 метров нет посторонних людей. А если человек идет по городу, по улице, то — да, он обязан носить защитную маску на лице.

— Другая картинка. Сидят на скамейке несколько человек из одной семьи. Едят что-то. Будет к таким людям полиция применять какие-то административные меры?

— Я бы хотел сразу сказать и заверить, что у полиции нет цели, задачи — наказать как можно больше людей. Мы ставим на первое место превентивные цели, то есть — предупредить правонарушение. И в этом случае, который вы описали, полицейские всегда, я думаю, будут смотреть доброжелательно. Поговорят с людьми, объяснят ситуацию, попросят их впредь не нарушать правила. Если люди доброжелательно к этому отнесутся, поймут, — конечно, полицейские не будут принимать никаких административных взысканий и, скорее всего, на этом общение с полицией с этими людьми и закончится.

— Большая группа людей. Это повод для полиции подойти к ним?

— Да, да. Однозначно — повод, и полиция специальное внимание обращает во время патрулирования на соблюдение правил карантина. И, что именно характерно, что именно подростки, молодые люди чаще, может быть, сегодня не соблюдают эти правила. Опять же, если полиция будет видеть такую группу лиц, — конечно, она обратится, пообщается с ними, попробует убедить их не нарушать правила карантина.

— То есть, полиция сразу же никого не наказывает и не штрафует.

— Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что да. В первую очередь, все начинается с разговора и с общения.

— А в случае, если приходится наказывать?

— Размер штрафа — он прописан в Административном кодексе. И штрафы, в принципе, — достаточно большие, на мой взгляд. Если правонарушение происходит первый раз, и человек до этого не привлекался, он согласен с нарушением, то ему будет выписан минимальный штраф — 250 евро.

— Есть ли у вас какие-то пожелания к нашим слушателям?

— Я пожелал бы, на самом деле, людям более лояльно относиться к требованиям, соблюдать правила карантина. Потому что — так же, как и люди, так же, как и полиция, мы все хотим, чтобы эта ситуация побыстрее закончилась. На улице весна, скоро будет лето, — и хотелось бы, на самом деле, проводить это время полноценно. Поэтому пожелаю беречь себя и быть здоровыми.