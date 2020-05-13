Кому пришлось воспользоваться своими сбережениями

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Из-за того, что по причине карантина остановилась работа некоторых предприятий, троим из десяти жителей страны пришлось воспользоваться для повседневных нужд своими сбережениями.

Для части жителей страны финансово сложным был уже первый месяц карантина. Большинство из них — люди с низкими доходами. При этом за помощью к государству обратилось очень немного — всего четыре процента — участников опроса.

Более свободно во время карантина дышат жители крупных городов. Здесь 8 из 10 человек продолжают жить на свои регулярные доходы. Сбережения начали тратить примерно четверть горожан. Опрос провела компания Spinter tyrimai.