Covid-19 Новости

Кому срочно надо сдать тест на коронавирус

Автор RUSRADIO LT 14

Людям, возвращающимся на работу, был объявлен призыв профилактически провериться на коронавирус. Как сообщают представители Горячей линии коронавируса, количество регистраций после этого подскочило, но не до намеченных цифр.

В свою очередь, вильнюсские власти призывают работников магазинов и салонов красоты, возобновляющих свою деятельность с понедельника, активнее тестироваться на коронавирус. Самоуправление напоминает, что мобильный пункт тестирования работает в обычном режиме, и на пятницу в нем еще есть более 300 мест для сдачи анализов. В выходные есть более 1800 мест. Зарегистрироваться для сдачи теста можно через интернет на сайте Горячей линии 1808.

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Правительство договорилось о проведении профилактического тестирования на коронавирус учеников начальных классов, их семей и работников школы, в рамках пилотного проекта по возобновлению контактного обучения, в столичной прогимназии им. Гедиминаса. Ранее столичное самоуправление сообщало, что испытательный проект будет проведен в тех начальных классах, общины которых согласятся на тестирование. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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