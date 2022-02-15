Кому жаловаться на ямы на вильнюсских дорогах?

Столичные водители жалуются на ямы, которые в больших количествах появились на дорогах. Можно было бы подумать, что никто их не заделывает. Но, на самом деле, это не так. Компании, которые следят за состоянием дорог в Вильнюсе, вынуждены работать днем и ночью. И даже подключать дополнительных работников для приведения улиц в порядок.

Оказывается, уже только с начала этого года дорожники привели в порядок почти 1200 кв. м ям. При этом специалисты предупреждают, что водителям некоторое время еще придется проявлять терпение и бдительность. За более основательный ремонт дорог можно будет взяться только весной.

«В отличие от прошлой зимы, в этом году температура колеблется между положительной и отрицательной чуть ли не каждые сутки. Вода скапливается в микротрещинах покрытий и резко замерзает, «взрывая» асфальт. Именно так и появляется множество новых ям», – говорит представитель столичного самоуправления Арунас Висоцкас.

Кто отвечает за столичные дороги?

Дорожным покрытием вильнюсских улиц занимаются три компании: UAB Grinda (центральная и северная части города), UAB YIT Lietuva (южная и восточная части города) и UAB Kerista (западная часть города).

Куда сообщать о ямах на дорогах?

Столичная компания Grinda признает, что новые ямы на дорогах появляются каждую ночь. Специалисты собирают информацию о ямах и самостоятельно, и при помощи мобильных приложений, в которые обращаются горожане. Поэтому если на проезжей части появилась яма в аварийном состоянии или какие-то другие серьезные повреждения, если возникли открытые колодцы или провалы рядом с колодцами инженерных сетей, об этом просят сообщать:

по короткому номеру 1355 круглосуточной аварийной службы компании Grinda;

круглосуточной аварийной службы компании Grinda; по электронной почте 1355@grinda.lt;

при помощи мобильных приложений Waze и Tvarkau miestą.

При этом в плановом порядке сначала будут приводиться в порядок улицы с интенсивным движением, категорий A, B и C, а также улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

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