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Конференц-туризм, морская форель и Рождественский райский сад

Автор Анжелика Орлёнок
Конференц-туризм, морская форель и Рождественский райский сад
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Конференц-туризм в Литве переживает возрождение. Закрывается осенний сезон ловли лосося и морской форели. А Каунас готовит к зимним праздникам Рождественский райский сад. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Индустрия конференц-туризма, крайне пострадавшая во время пандемии, постепенно восстанавливается. За последнее время удалось договориться о проведении 20 международных научных и деловых конференций, которые состоятся в 2022 – 2025 годах в Вильнюсе. Их экономическая выгода для города должна составить более 6 миллионов евро.

* На следующей неделе, 19-20 октября, в Литву с официальным визитом прибудет президент Польши Анджей Дуда с супругой. Помимо официальных встреч президентов, планируется отдельная программа для первых леди. Они посетят Вильнюсскую гимназию им. Симонаса Конарскиса, Национальный институт рака и Литовскую библиотеку для слепых.

* От «паспорта возможностей» Минздрав пока не спешит отказываться. Всё будет зависеть от вакцинации и занятости ковид-коек в больницах. Например, в столичной клинике «Сантарос» останавливают плановые госпитализации нековидных больных. В больничный стационар могут попасть лишь те, кому требуется неотложная помощь. Запланировано и увеличение числа коек для пациентов с коронавирусом. 

* 24 октября состоится второй тур выборов мэра в Кельмесском и Тракайском районах.

* С 15 октября у полиции Литвы появится свой электромобиль Tesla. О том, в каких целях будет использоваться этот автомобиль, станет ясно позже.

* В 2022 году откроются два новых рейса из Вильнюса. Один в столицу Казахстана Нур-Султан, второй – в Алма-Ату.

* Портал Delfi закрывает возможность оставлять комментарии под своими статьями о вакцинации.

* В столице построят новое водохранилище для дождевой воды, которое будет адаптировано для отдыха горожан. Работы по реконструкции водосточных систем пройдут на территории площадью 500 га, расположенной в районах Шешкине, Пашилайчяй и Фабийонишкес.

* Подходит к концу осенний сезон ловли лосося и морской форели. Карты рыболова-любителя дают право на ограниченную ловлю этой рыбы до 15 октября, в этом году – до 16 октября. Поэтому запрет на рыбалку на определенных участках вступит в силу после выходных, с 18 октября.

* В разных местах Вильнюса, возле тротуаров или автостоянок, появляются новые бордюры, напоминающие «лежачие полицейские». Эти бордюры служат подставками для мусорных контейнеров.

* Начался сезон охоты на волка. Лимит, установленный природоохраной, – 190 волков. Ограничение основано на мониторинге популяции волков и нанесенного ими ущерба. Подсчитано, что на данный момент в Литве более 60 семей этих животных.

* В субботу, 16 октября, в Висагинском центре культуры «Драугисте» состоится фестиваль польской культуры. В программе – выступления вокальных и танцевальных коллективов Вильнюса и Вильнюсского края, Польского ансамбля песни и танца «Виленщизна». Вход свободный.

* В выставочном центре Litexpo стартовала ярмарка современного искусства ArtVilnius’21. В ней примут участие более 50 галерей из двенадцати стран.

* Каунас готовит Рождественское чудо. Планируется, что на Рождество вокруг главной елки города появится райский сад, где будет царить не зима, а лето.

* В воскресенье, 17 октября, начинается Международный фестиваль театров Labas для самых маленьких зрителей — от младенцев до дошколят. Фестиваль пройдет в различных районах Вильнюса, в Молетай, Пабраде, а также удаленно. В мероприятии примут участие актеры и театральные коллективы из Литвы, Ирландии, Бельгии, Хорватии, Греции и Израиля. Всего будет показано около двадцати спектаклей. Большинство спектаклей бесплатные. А там, где придется покупать билеты, плата будет чисто символической. Более подробно об этом — на странице madeinvilnius.lt.

* Городок Вевирженай в Клайпедском районе создал «секрет». Из старых дверей, глины и других материалов горожане придумали инсталляцию, рассказывающую городские легенды.

Конференц-туризм, морская форель и Рождественский райский сад

Инсталляция в Вевирженай, рассказывающая городскую легенду. Фото – We love Lithuania.

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