Konfuz ворвётся в Вильнюс 3 декабря

3 декабря в Вильнюсе в клубе STUDIO23 выступит Konfuz.

Konfuz – музыкальный коллектив активно набирающий популярность. Главной звездой и лицом группы является ее вокалист – Михаил Монсин. По словам Миши все песни он принципиально пишет сам, а главным вдохновением считает свою жизнь.

«Я вдохновляюсь от всего, что происходит в моей жизни. От каждого падения, от каждого успеха, горя, радости…» – говорит Монсин

Широкую известность Konfuz получил самых первых треков в 2020 году. Композиция «Милая малая» попала в топ 100 различных музыкальных хит-парадов. Спустя время были представлены песни «Ламбо», «Ути пушка» и «Ранила меня». Сегодня главным своим хитом Konfuz считает песню «Ратата». Клип на трек собрал более 52 миллионов просмотров!

Коллектив Konfuz сейчас продолжает активно развивать творчество и этот 2021 год завершит в клубе STUDIO23 Вильнюс. Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.