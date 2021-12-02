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Konfuz ворвётся в Вильнюс 3 декабря

Автор Эвелина Никанорова
Konfuz ворвётся в Вильнюс 3 декабря
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3 декабря в Вильнюсе в клубе STUDIO23 выступит Konfuz.

Konfuz ворвётся в Вильнюс 3 декабря

3 декабря в Вильнюсе в клубе STUDIO23 выступит Konfuz.

Konfuz – музыкальный коллектив активно набирающий популярность. Главной звездой и лицом группы является ее вокалист – Михаил Монсин. По словам Миши все песни он принципиально пишет сам, а главным вдохновением считает свою жизнь.

«Я вдохновляюсь от всего, что происходит в моей жизни. От каждого падения, от каждого успеха, горя, радости…» – говорит Монсин

Широкую известность Konfuz получил самых первых треков в 2020 году. Композиция «Милая малая» попала в топ 100 различных музыкальных хит-парадов. Спустя время были представлены песни «Ламбо», «Ути пушка» и «Ранила меня».  Сегодня главным своим хитом Konfuz считает песню «Ратата».  Клип на трек собрал более 52 миллионов просмотров!

Коллектив Konfuz сейчас продолжает активно развивать творчество и этот 2021 год завершит в клубе STUDIO23  Вильнюс. Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

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