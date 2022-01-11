Константин Хабенский о шахматном мире и любимой музыке

С 21 января на большие экраны Литвы выходит российская картина «Чемпион мира». Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, который поделился своими впечатлениями о съемках в фильме, а также рассказал о своем режиссерском дебюте.

О НАСТОЯЩЕЙ ИГРЕ В ШАХМАТЫ АКТЕРОВ В «ЧЕМПИОНЕ МИРА»

– Партии мы разыгрывали абсолютно реальные! И не только их разучивали, но еще учились правильно брать фигуры, правильно нажимать на кнопки часов — то есть всячески создавали видимость того, что мы не первый день в шахматах. Чтобы люди, которые интересуются игрой, понимали, что мы соответствуем историческому событию.

О СВЯЗИ «ЧЕМПИОНА МИРА» С «ХОДОМ КОРОЛЕВЫ»

– Это не ко мне, это скорее вопрос к продюсерам, тем более что мы с «Ходом королевы» не договаривались, кто первый будет выходить. Это все параллельно, я так понимаю, случилось. Но знаю точно — после просмотра этого сериала от некоторых задумок в сценарии пришлось отказаться, чтобы не повторять. Так что идеи витают в воздухе.

О ВИКТОРЕ КОРЧНОМ

– Мне предложили сыграть человека очень неординарного и, мягко говоря, не совсем удобного в шахматном мире. Корчной, мне кажется, мыслил немного другими масштабами, нежели просто гроссмейстер. Он не входил в привычные рамки, для него игра выходила за пределы таких понятий, как государства, границы, территории. Поэтому он совершал достаточно непредсказуемые и, как некоторым может показаться, предательские поступки по отношению к людям. Но не по отношению к игре! Корчной мог задеть других, но все его действия были направлены на то, чтобы играть.

О РЕЖИССЕРЕ АЛЕКСЕЕ СИДОРОВЕ

– Очень глубокая, мощная как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения личность. Я видел, как он работает, как он — в хорошем смысле — изводит себя на съемочной площадке, чтобы добиться правильной энергии. Это важно! Шахматы — не волейбол, не подвижный вид спорта, это мощная энергия, сосредоточенная за одним столом. Передать эту энергию, магнетизм, показать жизнь больших шахматистов во время подготовки и матча за корону — задача тяжелая. Его работа вызывала у меня большое уважение.

О ПАРАСПСИХОЛОГАХ В ШАХМАТНОЙ ИГРЕ

– Здесь скорее речь идет о таком моменте напряжения, который ни мне, ни вам пока неизвестен. Там может сидеть хоть парапсихолог, хоть простой человек, но ты находишься на таком пике напряжения, что веришь, будто он тебе мешает играть. Поэтому мы можем и к стулу претензии предъявлять, считая, что его зеленая обивка сбивает нас с мысли. То же самое я могу сказать относительно выхода на сцену на спектакле, когда у тебя что-то не получается, и ты по своей слабости начинаешь валить все на зрителя, который телефон не отключил.

О ПОДГОТОВКЕ К РОЛИ

– Я смотрел видеозаписи с Корчным. Но я и в жизни встречался с такими людьми. Это не обязательно шахматисты, скорее личности, которые находились в буре своей профессиональной фантазии и не всегда обращали внимание на бытовые условности. Мне показалось, что образ Корчного можно собрать из их образов. Также я смотрел какую-то пластику, читал его воспоминания, воспоминания о нем. Это важно — читать воспоминания об одном и том же событии от разных лиц. Мы вот сидим с вами за столом, поговорили, разошлись, и о моменте 11 часов 28 минут каждый будет помнить по-своему.

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ НЮАНСОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

– Вообще, какие-то вещи просто невозможно сыграть, их можно только прожить. 15 лет назад, когда я снимался в фильме «Адмиралъ», я понимал, что физически невозможно сыграть человека, который в 22 года уже был инвалидом, у него был ревматизм, потому что во время полярной экспедиции он провалился под лед, его вытащили, но из-за сильного обморожения ему было тяжело ходить, сидеть, держать спину. И это человек, спокойно разговаривавший, по-моему, на восьми языках. Это невозможно передать — сыграть какие-то моменты нам просто не дано. Это будет неправильно, неубедительно.

ОБ АНТАГОНИЗМЕ КОРЧНОГО

– В фильме действительно достаточно выпуклым персонажем получился, но при этом там удалось, мне кажется, показать какие-то оголенные вещи, связанные с человеком. Я не знаю, войдет это в кино или нет — может, в полную телевизионную версию. Формат двух часов какие-то вещи оставляет за бортом. Естественно, для спортивного блокбастера — а мы нашу работу так и называем — должен быть яркий отрицательный персонаж, как в «Бэтмене». И на берегу мы договаривались в этом направлении идти. Но это не отменяет и человеческого откровения.

О ЕГО РЕЖИССЕРСКОЙ ИПОСТАСИ

– «Собибор» для меня был колоссальным опытом того, как и что можно делать в кино — и во время съемок, и после. Как собирается фильм, как он может обогатиться или, наоборот, провалиться. Все великие замыслы могут рухнуть уже на монтажном столе! Мне кажется, после этого я смог отказаться от каких-то излишеств как актер. Скажем, стал предлагать режиссерам только две свои придумки, а не двадцать две.

О ЛЮБИМОЙ МУЗЫКЕ

– Я консерватор из времен ленинградского рок-клуба. Поэтому для меня люди, с которыми я проходил юношеское становление, остаются в приоритете. Это Шевчук, Гребенщиков и иногда Кинчев. Но это не говорит о том, что я не люблю современную музыку — просто не всегда имена помню. А вообще я не сторонник приверженности к какому-то определенному жанру — кручу радио, и под настроение разные авторы и произведения заходят.

Фильм «Чемпион мира» – о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат. Матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до матча.

(Илья Кролевский, Лента.Ру, 28.12.2021)

Источник: InterMedia