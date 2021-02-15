Российский шеф-повар и телеведущий программ « На ножах » и « Адская кухня » Константин Ивлев женился на модели Валерии Куденковой. Об этом сообщает телеканал « Пятница! » в своем Instagram-аккаунте.

«Сердце нашего шефа теперь занято официально. Константин Ивлев и Валерия Куденкова поженились! Поздравляем и любим”, — говорится в тексте публикации.

Напомним, что в июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой. Пара была в браке почти 23 года. Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе него. В одном из интервью известный шеф рассказывал, что благодаря этим отношениям и «мощнейшей силе воле» он даже сбросил 22 килограмма. Тогда же он подтвердил, что они с Валерией живут вместе.

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