Новости Паутина Шоубиз

Константин Ивлев женился на модели

Автор Эвелина Никанорова 25
Константин Ивлев женился

Российский шеф-повар и телеведущий программ «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев женился на модели Валерии Куденковой. Об этом сообщает телеканал «Пятница!» в своем Instagram-аккаунте.

«Сердце нашего шефа теперь занято официально. Константин Ивлев и Валерия Куденкова поженились! Поздравляем и любим”, — говорится в тексте публикации.

Напомним, что в июне прошлого года стало известно, что Ивлев развелся с женой. Пара была в браке почти 23 года. Вскоре выяснилось, что он встречается с Валерией, которая на 18 лет моложе него. В одном из интервью известный шеф рассказывал, что благодаря этим отношениям и «мощнейшей силе воле» он даже сбросил 22 килограмма. Тогда же он подтвердил, что они с Валерией живут вместе.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Фильмы и сериалы для детей и подростков

Фильмы и сериалы для детей и подростков

Автор RUSRADIO LT

Ученые NASA подтвердили наличие воды на Луне

Автор Эвелина Никанорова

Карантин предложат продлить еще на три недели

Автор RUSRADIO LT
Барак Обама назвал любимые сериалы

Барак Обама назвал любимые сериалы

Автор RUSRADIO LT
В Литве вернули более 100 зеленых стрелок направо

В Литве вернули более 100 зеленых стрелок направо

Автор RUSRADIO LT
Плейлист НОВОГОДНИЙ от слушателей RUSRADIO LT

Плейлист НОВОГОДНИЙ от слушателей RUSRADIO LT

Автор RUSRADIO LT
Вакцинация – что надо знать, чтобы не попасться на удочку мошенников

Вакцинация – что надо знать, чтобы не попасться на удочку мошенников

Автор RUSRADIO LT

Российский сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 самых популярных телепроектов IMDb.

Автор Эвелина Никанорова
Бесплатные тренировки для сотрудников предприятий

Бесплатные тренировки для сотрудников предприятий

Автор Евгений Русаков