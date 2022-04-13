Константин Меладзе закрыл «ВИА Гру»

Константин Меладзе принял решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА Гра». Документы, подтверждающие этот факт, процитировало Агентства городских новостей «Москва».

– Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» уведомляет о том, что единственным участником ООО «Группа «ВИА Гра» принято решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА Гра».

Информации относительно долговых обязательств у компании в документах не содержится. По данным базы СПАРК, ООО владеет брендами «Виа Гра» и «Группа ВИА Гра». Согласно документам Единого реестра юридических лиц России, единственным владельцем компании является гражданин Украины Константин Шотович Меладзе.

Женский коллектив «ВИА Гра» образовался в 2000 году в Киеве. Группа в разных составах продолжила выступать после даже заявления Константина Меладзе о роспуске команды в 2012 году.

Upd. Концертный директор «ВИА Гры» опроверг ликвидацию группы, объяснив, что у компании-владельца просто сменилось юридическое лицо. Об этом сообщает «Газета.Ru». Представитель коллектива заявил, что проект не планируют закрывать, а все товарные знаки уже переданы новому юридическому лицу.

В беседе с Super концертный директор «ВИА Гры» также подчеркнул, что группа продолжит свое существование.

– Не путайте юридическое лицо и бренд. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается, — сказал он.

Источник: InterMedia