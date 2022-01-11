11 января актеру Константину Хабенскому исполняется 50 лет

Роль Антона Городецкого, борца с нечистью, оказалась для Хабенского значимой. Во-первых, она стала его визитной карточкой, во-вторых – познакомила актера с Тимуром Бекмамбетовым, который позвал Хабенского и в свой Голливудский дебют (фильм «Особо опасен»), и назначил актера голосом франшизы «Елки» (Константин – постоянный голос за кадром, а в фильме «Елки 1914» сыграл небольшую роль). В фильмах о «Дозорах» Хабенский вновь играет опера, но на этот раз он сражается с вампирами, злыми магами и прочей нечистью.