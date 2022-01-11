11 января актеру Константину Хабенскому исполняется 50 лет

11 января 2022 года актеру Константину Хабенскому исполняется 50 лет. Мы решили вспомнить самые значимые роли актера в кино и сериалах.
Женская собственность (1998)
Первая главная роль Константина Хабенского в кино случилась в фильме Дмитрия Месхиева «Женская собственность». Андрей Калинин, которого играет Хабенский, сдает вступительные экзамены в театральный институт. Таланта у него маловато, но зато есть бездна обаяния. К тому же он влюбляется в одного из экзаменаторов – Елизавету Каминскую (Елена Сафонова) – актрису, поразившую его воображение еще в детстве…
Жизнь — это путь. У кого-то это путь до булочной и обратно, у кого-то — кругосветное путешествие.
Убойная сила (2000-2005)
Массовую популярность Константину Хабенскому принёс сериал »Убойная сила». Сериал описывает трудовые будни питерских оперов. Сотрудники убойного отдела Игорь Плахов (которого играет Хабенский), Василий Рогов и Анатолий Дукалис день за днем расследуют нелегкие дела, мечтая избавить город от преступности.
В какую-то секунду нужно остановиться и понять, зачем ты это все делаешь, нужно ли тебе это и в каком направлении идти дальше.
Ночной дозор и Дневной дозор (2004 и 2005)
Роль Антона Городецкого, борца с нечистью, оказалась для Хабенского значимой. Во-первых, она стала его визитной карточкой, во-вторых – познакомила актера с Тимуром Бекмамбетовым, который позвал Хабенского и в свой Голливудский дебют (фильм «Особо опасен»), и назначил актера голосом франшизы «Елки» (Константин – постоянный голос за кадром, а в фильме «Елки 1914» сыграл небольшую роль). В фильмах о «Дозорах» Хабенский вновь играет опера, но на этот раз он сражается с вампирами, злыми магами и прочей нечистью.
Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную.
Ирония судьбы. Продолжение (2007)
Режиссер Тимур Бекмамбетов снял продолжение культового советского новогоднего фильма «Ирония судьбы». Константин Хабенский сыграл Лукашина-младшего, Елизавета Боярская – дочку Нади и Ипполита, а Сергею Безрукову досталась роль нового ухажера по имени Ираклий. С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград.
Дружба – это взаимовыручка, помощь, переживание за близкого человека. Так что нельзя делить дружбу по гендерному признаку. Это понятие целостное, не зависящее от пола.
Географ глобус пропил (2013)
Еще один фильм, принесший Константину Хабенскому множество наград. Молодой биолог Виктор Служкин (его играет Хабенский) от безденежья идет работать учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведет десятиклассников в поход — сплавляться по реке. Еще он пьет с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. Он просто живет…