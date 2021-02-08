Контроль движения более эффективен на выходных

Контроль движения между самоуправлениями страны более эффективен на выходных. Так утверждает генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

По словам генерального комиссара, в выходные на это выделяется больше ресурсов. В рабочие дни полиция уделяет больше внимания проверке лиц, находящихся на самоизоляции. Например, на прошлой неделе было проверено более 7 тыс. таких граждан.

Согласно данным полиции, более трети всех нарушений карантина было зафиксировано на выходных. На КПП было развёрнуто более 650 автомобилей, почти 450 из них – на выходных. Также было составлено почти 200 административных протоколов о нарушении передвижения.

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