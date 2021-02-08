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Контроль движения более эффективен на выходных

Автор Евгений Русаков 30
Контроль движения более эффективен на выходных

Контроль движения между самоуправлениями страны более эффективен на выходных. Так утверждает генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

По словам генерального комиссара, в выходные на это выделяется больше ресурсов. В рабочие дни полиция уделяет больше внимания проверке лиц, находящихся на самоизоляции. Например, на прошлой неделе было проверено более 7 тыс. таких граждан.

Согласно данным полиции, более трети всех нарушений карантина было зафиксировано на выходных. На КПП было развёрнуто более 650 автомобилей, почти 450 из них – на выходных. Также было составлено почти 200 административных протоколов о нарушении передвижения.

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