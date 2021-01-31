Новости Самоуправления

Контроль качества воздуха в Каунасе

Автор Евгений Русаков 34
Контроль качества воздуха в Каунасе

Отныне жители Каунаса будут знать, каким воздухом они дышат.

В Каунасе начала работать система мониторинга качества воздуха. Автономно функционирующие датчики отслеживают качество воздуха на возможные загрязнения в 20 разных местах города. Полученные данные позволят создать т.н. «карту проблемных мест» и оперативно отреагировать на источники загрязнения. Помимо этого датчики будут передавать данные о температуре и влажности воздуха.

По словам представителей Каунасского самоуправления, такая система в Литве пока что редкость. В свою очередь, специалисты общественного здоровья признают, что качество воздуха напрямую влияет на самочувствие и здоровье горожан, а повышенная загрязнённость может стать причиной тяжёлых заболеваний.

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