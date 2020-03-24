Контроль потока покупателей в магазинах и на рынках

Представители торговых сетей сообщили, что в целях контроля потока посетителей они обратятся к помощи охранников, о чём будут информировать информационные сообщения на стендах.

Кассиры будут обслуживать исключительно по одному человеку. Помимо этого представители торговых сетей сообщили, что в магазинах будут установлены стеклянные перегородки, а на полах — наклеены специальные наклейки, обозначающие рекомендуемое расстояние между покупателями. В свою очередь, руководители рынков утверждают, что количество людей у них значительно сократилось, поэтому они не собираются предпринимать что-либо для контроля потока покупателей. Представитель торговой сети “Iki’ Индре Балтрушайтиене сообщила, что в магазинах этой торговой сети поток покупателей будут контролировать охранники. Они будут следить за тем, чтобы в магазинах было определённое количество покупателей, а возле касс не формировались очереди. Представители торговой сети “Norfa” сообщили, что в их магазинах кассиры уже обслуживают по одному человеку, поэтому если вы приехали в магазин с кем-то, будет лучше, если кто-то один подождёт на улице или в автомобиле. В магазинах торговой сети “Maxima” охранники будут регулировать поток покупателей из расчёта один человек на 20 кв. метров. Кассиры же, в свою очередь, будут следить, чтобы к одной кассе не подходило одновременно более двух человек. И наконец, представители торговой сети “Lidl” сообщили, что в их магазинах поток покупателей регулировать также будут охранники. Несколько иная ситуация на рынках, где как уже говорилось ранее, поток покупателей очень значительно сократился. Специальных наклеек на пол клеить пока не планируется, защитных стёкол между покупателями и продавцами также не думают пока устанавливать. Это обусловлено тем, что поток покупателей сократился примерно на 70%, вследствие чего около четверти всех продавцов также не выходят на работу. По словам руководителей рынков, сейчас на рынках расстояние между покупателями значительно превышает требуемые 2 метра, поэтому и регулировать что-либо не имеет смысла. Помимо этого руководитель Кальварийского рынка Витаутас Каваляускас пообещал, что те продавцы, которые в настоящий момент приостановили свою деятельность, будут освобождены от платы за аренду мест. Напомним, что Министерство здравоохранения Литвы ещё ранее издало указ, согласно которому магазины пищевых продуктов и аптеки обязаны следить за потоком покупателей, заходить в магазины можно группам, в которых не более 2-х человек, а между продавцами или кассирами должно быть расстояние не менее 2-х метров.