Listen to «Координировать коронавирусную ситуацию будут пять медучреждений страны» on Spreaker.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига поделился хорошей новостью. Руководители пяти — основных и самых крупных — медицинских заведений страны подписали общий договор о намерениях по координации коронавирусной ситуации. Именно на эти пять заведений ляжет самая большая нагрузка в управлении ситуацией.

Предполагается, что эти крупнейшие медицинские заведения Литвы становятся модераторами и координаторами всей коронавирусной ситуации в стране. Они же смогут патронировать, консультировать и помогать меньшим медицинским учреждениям. Предполагается, что от этого сотрудничества выиграют все — и не только во время кризисов, но и в обычное, спокойное время.