Копенгаген возглавил список лучших городов мира

Издание Monoclе провело ежегодное исследование, в рамках которого определило ТОП-20 городов мира по качеству жизни. Победителем на этот раз стал Копенгаген.

Monocle рассмотрело города с точки зрения их готовности к процветанию после пандемии. Отметим, что издание не занималось опросом граждан. Оно провело серьезный анализ, показывающий, насколько успешно мировые мегаполисы справляются с событиями, происходящими с конца 2019 года. И хотя сейчас последствия коронавируса оказывают большое влияние на повседневную жизнь каждого, исследователи сфокусировались не только на настоящем: они также оценивали, как города готовятся к будущему.

Когда в марте 2020-го пандемия охватила весь мир, премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила массовый локдаун. Тогда местные жители в большинстве своем подчинились, что значительно снизило скорость распространения инфекции. Кроме того, государство незамедлительно оказало экономическую поддержку нуждающимся предприятиям. Также разработало эффективную ПЦР-систему для отслеживания зараженных. Отличается она своей производительностью: все исследования выполнялись абсолютно бесплатно по требованию граждан. Стоит отметить, что результаты приходили на смартфоны тестируемых уже через 15 минут. Таким образом, сейчас все рестораны в датской столице работают, театры открыты, и жизнь начинает потихоньку налаживаться.

Кроме того, Дания славится своей заботой о комфорте людей. В этом году мировые СМИ подхватили местное слово samfundssind, которое можно перевести как «ориентированный на общество». Оно описывает социальную сплоченность граждан этой страны. Жители Копенгагена же в свою очередь гарантируют, что их город безопасен для детей, доступен для людей с доходом ниже среднего, удобен в плане быстроты передвижения, а также экологичен.

Помимо Копенгагена в тройку самых комфортных городов мира вошли Цюрих и Хельсинки.

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