Коронавирус – дело рук человека?

К этому сводятся многие конспирологические теории

Между тем, вопросом происхождения коронавируса задаются не только люди, далекие от науки, но и эпидемиологи, медики, и даже разведчики. Ученые пытаются понять, где и когда возник коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) – возбудитель COVID-19, а также то, когда он начал передаваться от человека к человеку. И даже среди эпидемиологов на этот счет пока нет консенсуса.

Спорят ученые и о том, когда и где человек впервые заразился коронавирусом, есть ли в нем признаки рекомбинации – появления новых комбинаций генов, передался ли вирус нам напрямую от летучих мышей или через промежуточного хозяина, а также о том, почему SARS-CoV-2 оказался таким успешным.

Результаты исследований, которые периодически публикуются в прессе, часто содержат термины и пояснения, не всегда понятные нам, не специалистам. Однако можно попробовать в них разобраться. Скажем, авторы одного из исследований подтверждают, что до недавнего времени COVID-19 поражал летучих мышей. Их клетки необычно хорошо защищены от накопления различных агрессивных молекул, которые могут вносить мутации в новые копии РНК вируса. Когда SARS-CoV-2 перешел к заражению человека, он лишился подобной защиты. В результате, как предполагают ученые, в геноме коронавируса стали быстро накапливаться мутации. С одной стороны, это говорит в пользу природного происхождения SARS-CoV-2, а с другой – все же не отвечает на вопрос, почему нечто похожее не произошло с возбудителем атипичной пневмонии, источником которого тоже были летучие мыши.

Коронавирус появился не год назад

Результаты еще одного исследования, проведенного учеными, говорят о том, что коронавирус COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Об этом вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон написали в статье для Independent Science News.

Ученые обнаружили диссертацию врача, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань. Восемь лет назад горняки в течение двух недель очищали шахту, расположенную в нескольких тысячах километров от города Ухань, от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19 (пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура). Заболевшим понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли. «Доказательства, содержащиеся в диссертации, заставили нас пересмотреть все то, что, как мы думали, мы знали о происхождении COVID-19», — говорится в статье.

Встречаются и в соцсетях высказывания медиков о том, что еще в учебниках минувшего века есть упоминания о коронавирусах, и многие из них изучали эту информацию, только начиная свой путь в эпидемиологию и инфектологию. И не исключено, что вирус этот стал проявлять свою активность потому, что человечество научилось справляться с гриппом, который занимал лидирующие позиции до этого.

Наконец, вот что говорят о происхождении вируса разведчики

Выдержки из доклада разведывательного альянса “Пять глаз” (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, были опубликованы еще в середине этого года.

Что говорилось в заявлениях американской разведки? Нет ни малейших доказательств того, что коронавирус был создан искусственно или распространен по чьему-то злому умыслу. Подобные бредовые идеи схожи с теми, которые используют сторонники теорий заговора, утверждающие, что именно так разошелся по миру в 1980-х годах вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) .

Одним из наиболее интересных аспектов доклада австралийской спецслужбы стала справочная информация об исследованиях с коронавирусами летучих мышей, которыми уже 15 лет занимается группа китайских ученых. Из существующих 5 тыс. видов вирусов ими изучено не менее пятидесяти образцов. Однако это исследование никоим образом не было китайским секретным проектом. Ученые сотрудничали, к примеру, с лабораторией здоровья животных при Австралийском объединении научно-промышленных и прикладных исследований (CSIRO), с Университетом Северной Каролины из США.

Почти за четыре года до начала нынешней пандемии, в ходе исследования, проведенного китайским доктором, руководителем проекта, совместно с Университетом Северной Каролины, был сделан вывод о том, что вирусы, генетически схожие с вирусом SARS, могут передаваться непосредственно от летучих мышей человеку и не поддаются лечению.

А в марте 2019 года команда китайских ученых опубликовала в медицинском журнале Viruses обзор под названием “Коронавирусы летучих мышей в Китае”. В нем говорилось дословно следующее: “Высока вероятность того, что в будущем болезни, подобные атипичной пневмонии (SARS) или ближневосточному респираторному синдрому (MERS), будут вызываться коронавирусами летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае”.

Таким образом, и австралийская разведка отвергла все спекуляции и обвинения в том, что вирус был искусственно создан в лаборатории. Но, несмотря на все это, доклады спецслужб США и Австралии позволяют прийти еще к одному выводу: перекладывать ответственность за масштабы распространения пандемии исключительно на Китай было бы несправедливо. Ведь результаты научных исследований с коронавирусами и их опасность известны международному сообществу уже много лет. Во многих странах проходили и учения по борьбе со стихийными бедствиями, вызванными подобными сценариями.

Источники: Коронавирус: ВОЗ пообещала выяснить происхождение SARS-CoV-2; Ученые назвали новую версию появления коронавируса COVID-19; Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса