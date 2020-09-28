Listen to «Коронавирус — правила изоляции по возвращении из-за границы, удаленная работа» on Spreaker.

С сегодняшнего дня список стран, наиболее затронутых коронавирусом, пополнили Германия, Исландия, Польша, Сан-Марино и Эстония. Для людей, которые прибывают из этих стран, обязательна двухнедельная изоляция. Что касается Польши и Эстонии, то изоляция не нужна тем жителям этих стран, которые приезжают по работе, учебе или в рамках деятельности, связанной со здравоохранением или сельским хозяйством. Из списка пораженных стран вычеркнуты Казахстан и Саудовская Аравия, однако их жители и так пока что могут приехать в Литву лишь в порядке исключения. В целом, на сегодняшний день проще назвать, по приезду из каких европейских стран изоляция не требуется — это Латвия, Финляндия, Лихтенштейн и Кипр.

Полный список стран и правил, по которым их можно посещать, всегда можно найти на странице Министерства здравоохранения Литвы — sam.lrv.lt/

Что касается ситуации в нашей стране. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в интервью порталу Delfi сказал, что несмотря на то, что сейчас у нас фиксируется начало второй волны коронавируса, трудно прогнозировать, когда она достигнет пика. По словам Аурелиюса Вериги, положительный момент — то, что люди старшего возраста научились относиться к своему здоровью ответственно. Что касается в целом жителей нашей страны, то заметно, что многие расслабились и неохотно надевают маски. Между тем, по мнению главы Минздрава, только в случае, если будут соблюдаться известные всем правила — ношение масок, соблюдение дистанции и удаленная работа, — будет меньше шансов на распространение болезни. Кроме того, по его словам, людям из группы риска следует обязательно сделать прививки от гриппа — тем более, что часть вакцин Литва уже получила. По словам Аурелиюса Вериги, если рост заболеваемости будет наблюдаться и дальше, возможно, придется говорить о новых ограничениях. Однако пока, по его словам, ситуация по-прежнему находится под контролем.

При этом глава Вильнюсского отделения Центра общественного здоровья Роланда Лингене рассказала, каким образом лучше организовывать работу в офисах. По ее словам, на рабочих местах надо стремиться к сокращению взаимодействия между людьми и, по возможности, организации работы из дома или посменно. А на вопрос, достаточно ли, чтобы продолжительность таких смен составляла 2-3 дня, она ответила, что этот срок лучше было бы увеличить как минимум до семи дней, потому что симптомы вируса обычно проявляются на шестой-седьмой день. Эти семь дней были бы минимальным числом, которое дало бы эффект. Понятно, что четырнадцать дней было идеальным периодом, однако это нелегко реализовать.