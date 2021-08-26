Коронавирус: прививки или интенсивная терапия?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – COVID-19: прививки и интенсивная терапия. Почему так важно прививаться от коронавируса уже прямо сейчас, не дожидаясь поздней осени или даже зимы? Каково положение в больницах страны, и каких последствий помогает избежать вакцинирование?

Послушаем, что на все эти вопросы отвечают специалисты. У нас в эфире – глава Клиники интенсивной терапии Литовского университета наук о здоровье др. Томас Тамошютис, и вот что он рассказывает.

– Заболеваемость в последнее время, на самом деле, – возрастающая. И растет число пациентов, которые попадают в больницу. Всем понятно, что если больше заболевших – больше людей и попадает в больницу. К сожалению, увеличивается и количество больных, которые попадают в интенсивную терапию. А при таких обстоятельствах растет и число умерших пациентов.

В конце июня – в июле значительно уменьшилось число больных в стационаре, в интенсивной терапии. Было даже несколько недель, когда на интенсивной терапии не было ни одного пациента. А практически с самого начала августа цифры опять начали расти. И сейчас уже есть пациенты. В среднем каждый второй день люди попадают в палаты интенсивной терапии.

Понятно, что практически все из них – непривитые. И только когда люди попадают в такую ситуацию, когда им становится нужна интенсивная терапия, они оглядываются назад и думают: как же так случилось? Пациенты спрашивают врачей: почему так произошло? Мог ли я сам что-то предпринять, чтобы этого избежать? И, естественно, первый ответ, который человек получает, – надо было привиться.

В истории нынешней пандемии есть уже доказанные факты. Самое меньшее, что они гарантируют, – это то, что даже если привитый человек заболеет, течение болезни будет довольно легким. К слову, у нас есть сейчас и молодые пациенты, около 30 лет. И сейчас вот один – слава богу, выздоравливающий пациент, – убежденно выступает за прививки. После того как провел 10 дней в реанимации. Теперь уже он сам собирается агитировать людей прививаться. Думаю, что у людей, которые в тяжелом состоянии находились в отделении интенсивной терапии, сильно меняется мышление. И появляется четкая мотивация прививаться.

Повторюсь, у всех есть шанс избежать изнуряющего лечения. А большая вероятность, – что и самого страшного исхода. Причем, вне зависимости от возраста. Надо не забывать, что для получения иммунитета нужно время. Всех прививок, кроме Johnson & Johnson, требуется несколько. Поэтому быстрое получение иммунитета автоматически откладывается. После первой прививки пройдет время до второй, и только после этого будет формироваться иммунитет. Есть и такой момент, что этот новый дельта-штамм не очень боится солнечных лучей. Да, люди немножко больше бывают на улице. Может быть, выдерживают расстояния побольше, чем если бы это было в закрытых помещениях. Но в любом случае похоже, что от этого штамма вируса солнечный свет мало защищает. Наверное, прививка и ношение средств защиты – единственный путь защититься.

А почему надо прививаться уже сейчас?

На это медики отвечают, что единственным надежным способом защитить себя и своих близких от тяжелого течения коронавируса по-прежнему остается только прививка. Рано или поздно, – говорят они, – коронавирусом переболеет каждый из нас. И никто не может заранее знать, как его организм отреагирует на эту коварную болезнь. Так вот для того, чтобы осенью и зимой наконец иметь возможность жить нормальной жизнью, учиться и работать, путешествовать и отдыхать, вакцинироваться важно уже заранее, не дожидаясь традиционного пика заболеваемости. Иначе, даже сделав прививку, мы не сможем быть уверены, что не подхватим болезнь еще до того, как организм успеет выработать против нее надежную защиту.

Случается, что люди, которые сделали прививку, все же заболевают коронавирусом

И полагают, что это произошло из-за самой прививки. Однако вполне возможно, что заражение произошло прямо в процессе вакцинации или незадолго до или после нее. Так что меры предосторожности – особенно в период, пока организм еще не успел выработать защитные антитела, – остаются прежними и хорошо знакомыми. Это маски и соблюдение дистанции.

Будут ли вакцины действительно эффективны против дельта-штамма?

А также против любых других штаммов, которые будут возникать со временем.

Те же специалисты утверждают, что уже сейчас количество обнаруженных разновидностей вируса исчисляется тысячами. Как они появляются? Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК).

Когда вирус воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения и называются мутациями. А используя слово «штамм», ученые имеют в виду генетически отличную ветвь вируса, отличающуюся одной или несколькими мутациями от своего «родителя».

Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм передачи вируса (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может вызывать более тяжелое заболевание).

И тем не менее, вакцины, разработанные задолго до появления новых штаммов, прекрасно обеспечивают защиту от инфекции. А создатели вакцин говорят, что даже если эффективность препаратов снизится, их состав можно будет лишь немного подкорректировать. Именно так ученые и поступают ежегодно с вакцинами от гриппа.