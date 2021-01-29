Коронавирус – статистика, вакцинация

Согласно обновленным данным Европейского центра контроля заболеваний, за последние две недели у нас заболеваемость составляет почти 600 случаев на 100 тыс. населения. Сейчас по этому показателю в Европе лидируют Португалия, Испания и Чехия. Самые низкие показатели остаются в Исландии, Греции и Финляндии.

За прошедшие сутки в нашей стране было установлено 860 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 15 человек. По количеству новых заражений коронавирусом Литва в Европе остается на 6-м, по смертности – на 5-м месте.

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В последнее время было много разговоров о том, будут ли вакцины работать против новых мутаций коронавируса. Компания Novavax – один из разработчиков вакцины – сообщает, что вакцина, над которой они работают, эффективна на 96% для обычного коронавируса и на 89% – для новых мутаций. Правда, вакцина более эффективна в борьбе с «британской» версией короны, чем «африканской».

В свою очередь, компании Pfizer-BioNTech, поставляющие вакцины в Литву, сообщают, что их вакцина одинаково действенна против британского и африканского штаммов коронавируса. Производители обещают продолжать постоянное наблюдение за ситуацией, и в случае необходимости модернизировать препарат.

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Обновлен список приоритетной вакцинации от коронавируса. Помимо ранее указанных приоритетных групп, в число первых попадают также работники системы просвещения, которые напрямую контактируют с учениками и воспитанниками, а также те, кто страдает легочной гипертензией, те, у кого диагностирована тетраплегия (паралич конечностей), и работники социальных служб. Помимо этого, педагоги и воспитатели детских садов могут пройти бесплатное тестирование экспресс-тестами на коронавирус, чтобы определить, есть ли у них иммунитет к инфекции. Что же касается людей, которые не относятся к группам риска, то, по сообщению Минздрава, они получат прививку не раньше июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.