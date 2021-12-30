Короткий день в магазинах, «Тропа бесконечности» и другие новости

В магазинах завтра короткий день, а 1 января многие из них работать не будут. В Вильнюсе подготовлена интересная ориентационная игра «Тропа бесконечности». Об этих и других новостях читайте ниже.
С 10 января получить «паспорт возможностей» можно будет только с прививкой. Если до сих пор люди с достаточным количеством антител могли продлить свой «паспорт возможностей» еще на два месяца без бустерной прививки, то единственным способом получения «паспорта возможностей» с 10 января станет вакцинация.
Многие магазины и торговые центры страны завтра, в последний день года, будут работать не так долго, как обычно, – примерно до 8-9 часов вечера. А в первый день нового года большиство из них будут совсем закрыты.
На празднование Нового года в кафе и ресторанах люди не жалеют денег. Некоторые жители Литвы за новогоднюю вечеринку готовы платить и 600 евро. Об этом рассказала в интервью порталу Delfi.ru президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.
Вильнюсская елка и в этом году попала в списки самых впечатляющих елок, составляемые мировыми СМИ. О ней писали более чем в 50 публикациях, которые прочли больше 150 млн людей в разных странах мира.
Вильнюсский университет начал прием иностранных граждан. В 2022 году иностранным студентам будет предложено 17 программ бакалавриата и интегрированного обучения и 43 программы магистратуры.
Для жителей Литвы 2021 год был неплохим, но люди устали от масок и ограничений. Трое из четверых опрошенных сказали, что соскучились по «допандемической» свободе.
Национальный центр крови начинает новый тур вакцинации от коронавируса. Желающих будут прививать в торговых центрах. Сегодня акция начинается в Вильнюсском «Акрополисе». С собой необходимо иметь удостоверение личности.
Водители части маршрутов общественного транспорта столицы теперь могут отдохнуть и провести обеденный перерыв в новом модульном домике со всеми удобствами. Первый такой павильон оборудован на остановке кольца Skalvių. В следующем году он появится еще в 5 местах города.
Компания VASA просит жителей индивидуальных домов и садовых сообществ позаботиться о том, чтобы машина для сбора мусора могла подъехать к контейнерам. Для этого надо расчистить и посыпать дороги солью или песком, а также не заставлять подъезд автомобилями и крупногабаритным мусором.
Приведена в порядок и очищена от загрязнений территория на ул. Друйос, 11 в столице. Когда-то здесь находилась производственная территория исправительной колонии. Министерство юстиции планирует строить на этом месте учебный центр.
Новогодний заплыв вернется в бассейн Фабийонишкес. 31 декабря спортсмены будут соревноваться в семи разных возрастных группах (от 10 лет) и смогут выбрать одну из пяти дистанций – 800 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м и 3000 м. Состязания пройдут с 9 до 15 часов.
В Юодкранте открылась выставка Semeniškių idilės, приуроченная к столетию известного художника Йонаса Мякаса.
Стало известно, как мог выглядеть замок Рокантишкес в Новой Вильне. Археолог и историк Жигимантас Буржинскас и архитектор Ауримас Ширвис подготовили гипотетическую реконструкцию замка XVI – XVII вв. в трехмерном изображении.
Победителями конкурса самой красивой праздничной елки Каунасского района стали жители Неверониса.
Все тайны Вильнюса можно узнать в ориентационной игре Begalybės takas, «Тропа бесконечности». Подсказки находятся на 25 «остановках». Они расположены так, что при виде сверху образуют знак бесконечности. Табличка на каждой «остановке» скрывает фразу и координаты следующей подсказки. Узнав слова всех «остановок» маршрута, можно будет сложить фразу, которая описывает дух Вильнюса. Первая «остановка» – фонтан на ул. Вокечю, но начинать игру можно с любой обнаруженной таблички. Старт игры – 31 декабря.
Фото – madeinvilnius.lt