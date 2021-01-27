Корзина литовского студента станет больше

Правительство рассмотрит проект, в котором предлагается в течение ближайших четырех лет увеличить финансирование высшего образования на 35 млн евро.

Планируется увеличить сумму, выделяемую государством на обучение одного студента. По данным Министерства образования, сейчас в Литве корзина студента является одной из самых маленьких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Литва на обучение одного студента выделяет без малого 4,5 тыс. евро, а средняя сумма в странах ОЭСР – почти 9,5 тысяч. Еще меньше, чем у нас, студии финансируются только в Болгарии, Латвии, Сербии и Греции.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.