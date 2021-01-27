Новости Образование

Корзина литовского студента станет больше

Автор RUSRADIO LT 22
Корзина литовского студента станет больше

Правительство рассмотрит проект, в котором предлагается в течение ближайших четырех лет увеличить финансирование высшего образования на 35 млн евро.

Планируется увеличить сумму, выделяемую государством на обучение одного студента. По данным Министерства образования, сейчас в Литве корзина студента является одной из самых маленьких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Литва на обучение одного студента выделяет без малого 4,5 тыс. евро, а средняя сумма в странах ОЭСР – почти 9,5 тысяч. Еще меньше, чем у нас, студии финансируются только в Болгарии, Латвии, Сербии и Греции.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

На столичном проспекте Гедиминаса заменят 17 засохших лип

Автор RUSRADIO LT
Детские сады работают, но детей лучше оставлять дома

Детские сады работают, но детей лучше оставлять дома

Автор Анжелика Орлёнок

В поездах вводится шахматный принцип рассадки пассажиров

Автор RUSRADIO LT
Власти Великобритании ужесточают правила въезда в страну

Власти Великобритании ужесточают правила въезда в страну

Автор RUSRADIO LT
Плейлист НОВОГОДНИЙ от слушателей RUSRADIO LT

Плейлист НОВОГОДНИЙ от слушателей RUSRADIO LT

Автор RUSRADIO LT
Юрий Стоянов альбом «Где-то»

Юрий Стоянов представил дебютный музыкальный альбом

Автор Эвелина Никанорова
Поздравление Епископа Вильнюсского Дарюса Трийониса

Поздравление Епископа Вильнюсского Дарюса Трийониса

Автор RUSRADIO LT
Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

Церемония вручения награды M.A.M.A. перенесли

Автор Эвелина Никанорова
Специалисты призывают всех тех, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее

Вакцины против гриппа по-прежнему доступны

Автор RUSRADIO LT