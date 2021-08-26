Корзина продуктов питания в августе – на 5% дешевле, чем год назад

Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страны в этом месяце была почти на 5 процентов – или более чем на 2,5 евро – дешевле, чем в августе прошлого года.

Однако по сравнению с июлем продуктовая корзина подорожала более чем на 60 центов. Об этом сообщает портал pricer.lt. В то же время корзина популярных продуктов в этом августе, по сравнению с прошедшим, подорожала примерно на 1 евро.

Из примерно полусотни наблюдаемых порталом цен росли 26, упали 22. Наиболее значительно подорожали черный хлеб, помидоры, чай, селедка, молоко, растительное масло и рис. Сильнее всего снижались цены на яблоки, а также мясные изделия, колбасы, бананы, сливочное масло и яйца.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.