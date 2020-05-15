Косить газоны в столице теперь будут по-новому

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Скоро в столице начнут косить городские газоны.

Несмотря на малое количество осадков, трава уже достигла приемлемой высоты. Но в этом году в Вильнюсе реализуется новая стратегия стрижки газонов, напрямую связанная с политикой зеленого города. И отныне городские газоны и луга в черте города будут косить только по мере необходимости — с тем, чтобы максимально сохранить экосистемы таких лугов.

Все действия будут направлены на поиск баланса между поддержанием порядка и сохранением естественной растущей зелени. И это особенно актуально во время засушливого лета. Помимо этого, решено не скашивать естественно цветущее разнотравье. Косить луга на территории города начнут только тогда, когда период цветения закончится.

