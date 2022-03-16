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Кот в сапогах сражается с врагами и вспоминает восемь своих жизней

Автор Эвелина Никанорова

Первый трейлер анимационного фильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» обнародовала кинокомпания Universal Pictures.

Мультфильм про кота является сиквелом фильма 2011 года «Кот в сапогах», который в свою очередь был спин-оффом «Шрека» и снят по мотивам французских сказок.

По сюжету продолжения, Кот (которого снова озвучивает Антонио Бандерас), сражаясь с великаном и защищая родной город, погибает. Очнувшись на том свете, он, путем нехитрых вычислений и ярких воспоминаний, выясняет, что прожил уже восемь кошачьих жизни из девяти, и ему осталась последняя. Ее надо беречь, а также, как советует его подруга Киса Мягколапка (Сальма Хайек), отправиться на поиски мистического Последнего Желания, которое поможет ему восстановить все свои жизни. Но даже в этой, последней, жизни, как видно из трейлера, Кот смело вступает в бой с любым противником.

Источник: InterMedia

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