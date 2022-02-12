Котлета по-киевски в разных ресторанах: цена и качество различаются

Портал Pricer.lt протестировал котлеты по-киевски в пяти разных ресторанах. Целью было определить, насколько отличаются в разных заведениях цена и качество этого блюда.

Стоит отметить, что традиционная котлета по-киевски готовится из отбитого филе куриной грудки, которое щедро обкатывается в панировочных сухарях. В качестве начинки используется масло с зеленью.

При оценке учитывалось, как блюдо представлено онлайн, насколько изображение соответствует реальному продукту, каковы его цена, вкус, ингредиенты и какие гарниры предлагаются к котлете по-киевски. По сумме баллов и определялось, блюдо какого ресторана самое лучшее. Цены фиксировались в ресторанах Neringa, Can-can Pizza, Charlie Pizza, Čili Pizza и Etno Dvaras в период с 20 декабря 2021 г. по 7 января 2022 года.

Что выяснилось?

Стоимость. В ресторане Neringa котлета по-кивски стоила 14 евро, в Čili Pizza – 7,99 евро. В других трех ресторанах цена была похожей: Charlie Pizza – 7 евро, Can Can Pizza – 6,99 евро, Ethno dvaras – 6,95 евро.

Дополнительные гарниры. В ресторане Neringa на выбор предоставлялось два варианта гарнира – со свежими овощами и традиционный с тушеными овощами. В Can Can Pizza это был картофель фри. В Charlie Pizza в цену были включены два дополнительных гарнира из девяти. В Čili Pizza можно было делать выбор из четырех овощных салатов, четырех гарниров и еще пяти соусов, а в Ethno dvaras предлагалось два варианта гарнира – овощной салат с картофелем фри или пюре.

Качество. Самое высокое качество блюда, по мнению специалистов, в Čili Pizza (4,8 балла). Этому заведению дополнительные баллы добавлены и за большое количество дополнительных вариантов гарниров. А в ресторане Neringa общий балл значительно снизился из-за высокой цены.

Полная информация об “исследовании” портала Pricer.lt.