Listen to «Котлеты из вчерашнего гуляша — не лучший вариант для школьного обеда» on Spreaker.

Котлеты из вчерашнего гуляша или блины из остатков каши, недоеденной учениками и собранной с тарелок — такую жалобу на качество питания в столичной прогимназии им. Князя Гедиминаса рассматривает продовольственно-ветеринарная служба, сообщает LNK.

Выясняется, что повара могли кормить детей протухшим мясом, а остатки еды держали рядом с уже приготовленными блюдами. Еду для этой школы готовит предприятие Bruneros. Пару лет назад оно уже попадало в скандальную историю – тогда некачественным питанием возмутились участники Праздника песен. Однако в прошлый раз Bruneros выиграло суды. Новые обвинения компания называет клеветой.