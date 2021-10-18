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«Красная зона» ковида, электроавтобусы и «Парк Хэллоуина»

Автор Анжелика Орлёнок
«Красная зона» ковида, электроавтобусы и «Парк Хэллоуина»
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Минздрав обновил список стран, пораженных коронавирусом. На дорогах столицы появился новый электроавтобус. А в Каунасском районе открылся «Парк Хэллоуина». Об этих и других новостях читайте ниже.

* В список стран «красной зоны» коронавируса попали Люксембург, Нидерланды и Финляндия. А в «желтую зону» возвращаются острова Италии и Греции. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

* Забастовка работников «Вильнюсского общественного транспорта» состоится 4-5 ноября. Профсоюзы требуют на 10% увеличить зарплату работников и улучшить условия труда. Например, предоставить время для обеденного перерыва.

* Непривитые от COVID-19 студенты литовских вузов, которые хотят посещать лекции, должны будут сдавать тесты за свой счет. До сих пор государство оплачивало тесты студентам вузов, коллегий и профтехучилищ, привитым одной дозой вакцины.

* Приняты изменения в экзаменах на аттестат зрелости. Выпускники смогут отказаться от сдачи выбранного экзамена до указанного срока.

* Официально: Сквернялис и его соратники создают демократическую партию «Во имя Литвы».

* Во Дворец правителей прибыла Конституция Литовско-Польского государства от 3 мая 1791 г. Данный документ будет экспонироваться в рамках выставки, которую откроет президент Польши Анджей Дуда по прибытии в Литву с визитом.

* С 17 октября визиты к пациентам в Каунасскую больницу приостанавливаются.

* На столичных маршрутах начал курсировать электроавтобус нового поколения Yutong U12 китайского производства. Пассажиров просят оценить работу водителей и впечатления от нового экологического транспорта в программе m.Ticket.

* Столичное самоуправление с 18 по 25 октября проводит в системе Active Vilnius дополнительный конкурс на аренду помещений для неформального образования детей. Участники конкурса смогут арендовать помещения по льготным ценам.

* На дорогах увеличилось количество мошенников, поэтому страховые компании призывают водителей не забывать о бдительности.

* Совсем скоро на территории Тракайского замка начнутся строительные работы. Через 3 года, после завершения строительства, здесь планируется создать музей.

* С сегодняшнего дня в Литве началась «Неделя климата». Ее цель – обратить внимание общественности, бизнеса и других групп на самые актуальные проблемы изменения климата.

* В Висагинасе начался снос пешеходных виадуков на улице Парко.

* Литва занимает шестое с конца место в списке стран Евросоюза по использованию вторсырья. В нашей стране вторичное сырье составляет всего 3,9% от всего используемого сырья. Для сравнения: в Нидерландах этот показатель составляет 30%.

* Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс приглашает на субботник. Во время него будут высаживаться деревья посреди проспекта Конституциёс. Субботник намечен на 30 октября.

* Инициаторы создания памятника певцу Фрэнку Заппе в Вильнюсе возмущены планами убрать это произведение из сквера имени исполнителя, а в этом месте возвести пристройку к Centro поликлинике.

* В столичном микрорайоне Паупис появятся семь произведений искусства, которые украсят район. В Паупис уже доставлена огромная пальма.

* Новый арт-объект столицы: на стене дома в Ужуписе (ул. Малуну, 3) художник Повилас Купчинскас написал неофреску монаха Бернардинаса Сиениетиса.

* Pervažos epas – так называется новый стрит-арт объект в столице. Его длина – тридцать метров. Появился он на улице Швитригайлос у Вильнюсского вокзала.

* В Каунасском районе открылся «Парк Хэллоуина». Он находится в деревне Сергеичкай. Парк проработает до 31 октября.

«Красная зона» ковида, электроавтобусы и «Парк Хэллоуина»

Хэллоуин

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