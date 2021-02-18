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Красный Крест Литвы приглашает добровольцев

Автор RUSRADIO LT 22

Красный Крест в Литве формирует постоянный резерв добровольцев. Планируется, что такие волонтеры будут готовы помогать стране в различных сложных ситуациях и в случаях более крупных несчастий.

В последнее время Красный Крест Литвы вместе с добровольцами активно помогает медикам и жителям страны в борьбе с коронавирусом.

Присоединиться к резервистам-добровольцам приглашают всех желающих внести свой вклад в благополучие страны и ее жителей. Намечено, что в этом году можно будет привлечь примерно 2 тысячи таких добровольцев.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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