Красочные и радостные книги для первого чтения

Как превратить знание букв и складывание отдельных слов в настоящее чтение? Чтобы ребенок почувствовал радость от чтения, восторг от самостоятельного понимания книги?

Первые книги надо выбирать очень аккуратно. И обязательно – с весёлым сюжетом и картинками, с крупным шрифтом и небольшим количеством текста. Очень важно, чтобы у ребенка была радость от того, что он прочитал целую книгу! Здорово начинать чтение с комиксов. Одолев книгу целиком, маленький человек почувствует, что читать — это увлекательно и несложно. Ведь именно уверенность в своих силах — главный мотиватор для дальнейшего чтения.

Татьяна Руссита. Зато сам! 8 книг для первого чтения (Манн, Иванов и Фербер, 2021)

Татьяна Руссита создала несколько наборов для самого первого чтения. В каждой тоненькой книге — забавная история, написанная короткими словами, в каждом из которых не больше четырех букв. Это набор из восьми книг разного уровня сложности: от самой простой до самой сложной. В наборе есть наклейки «Прочитано», которые можно приклеить на обложку.

Уиллемс Мо. Слонни и Свинни. Птица на голове! (Clever, 2018)

Всемирно известный художник Мо Уиллемс нарисовал целую серию приключений очаровательных друзей. Осторожный Слонни и беспечная Свинни попадают в смешные истории с неожиданным концом. Читается книга очень легко, а повторяющиеся длинные слова помогают хорошо освоить навык узнавания знакомого слова.

Андрей и Наталья Снегиревы. Кешка. Все истории про необыкновенного кота (КомпасГид, 2020)

Впервые рисованные истории про забавного кота Кешку появились в еженедельнике «Семья» в 1991 году и сразу завоевали любовь читателей. У современных детей есть прекрасная возможность познакомиться с приключениями находчивого кота. Кешке довелось половить мышей в доме, съездить на Север, испробовать машину времени… А еще он побывал – ни много ни мало – на Луне!

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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