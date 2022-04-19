Крис Хемсворт отправляется на Олимп в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel Entertainment представила первый тизер-трейлер фильма «Тор: Любовь и гром» (Thor: Love and Thunder). Режиссером выступил Тайка Вайтити, также поучаствовав в работе над сценарием совместно с Викторией Алонсо и снявшись в фильме в роли Корга.

Трейлер показывает, как скандинавский бог грома Тор (Крис Хемсворт) пытается вновь найти себя после событий фильма «Мстители: Финал». Он вновь приводит свое тело в форму и проводит часы в медитациях, желая быть кем-то большим, чем просто воином. Ролик также показывает, как в битве к нему присоединяются Стражи Галактики. Кроме того, он решает отправиться на Олимп и даже знакомится с Зевсом (Рассел Кроу), метающим молнии. И наконец, в трейлере появилась Джейн Фостер в исполнении Натали Портман, вновь снявшейся в Marvel после фильма «Тор 2: Царство тьмы» 2013 года. Но теперь она сама надела мантию Тора вооружившись молотом, воссозданным из осколков, на которые его разбила сестра Тора Хела (Кейт Бланшетт) в фильме «Тор: Рагнарёк».

Источник: InterMedia