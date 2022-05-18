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Крис Хемсворт управляет заключенными в трейлере «Головы паука»

Автор Эвелина Никанорова

Netflix представил первый трейлер фильма «Голова паука» (Spiderhead).

Его действие происходит в ультрасовременной тюрьме на острове, управляемой блестящим провидцем Стивом Абнести (Крис Хемсворт).

Заключенные здесь не одеты в оранжевые робы и не заперты в камерах: они носят хирургически прикрепленное устройство, которое вводит дозы экспериментальных изменяющих сознание и контролирующих эмоции лекарств в обмен на смягчение приговора. Таким образом решившиеся на эксперимент добровольцы могут быть самими собой, а иногда даже лучшей версией себя: все проблемы их поведения корректируются химическим путем. Но когда два субъекта, Джефф (Майлз Теллер) и Лиззи (Джерни Смоллетт) вступают в связь, их путь к искуплению становится более извилистым, поскольку эксперименты Абнести начинают раздвигать границы свободы воли.

В фильме режиссера Джозефа Косински также снялись Нэйтан Джонс, Тесс Хобрич, Чарльз Парнелл и др. Премьера «Головы паука» состоится на Netflix 17 июня.

Источник: InterMedia

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