Паутина Спорт

Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в Instagram

Автор Эвелина Никанорова 24
Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 300 миллионов подписчиков в Instagram.

Второе место по числу подписчиков в Instagram занимает актер Дуэйн Джонсон (246 млн), а за ним следует певица Ариана Гранде (244 млн). Среди всех аккаунтов в соцсети, принадлежащих не только конкретным личностям, больше всего подписчиков у самой компании Instagram (397 млн).

Роналду впервые стал самым популярным человеком в Instagram в 2018 году, преодолев отметку 144 млн подписчиков и обойдя по этому показателю певицу Селену Гомес (сейчас у нее пятое место и 238 млн подписчиков). В январе футболист набрал рекордные 250 млн подписчиков.

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