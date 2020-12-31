Новости Паутина

Криштиану Роналду отказался от звания лучшего футболиста 2020 года

Автор RUSRADIO LT 17
Криштиану Роналду отказался от звания лучшего футболиста 2020 года

Криштиану Роналду отказался от звания лучшего футболиста 2020 года в пользу форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Роналду посчитал, что не заслуживает такой награды. По мнению Роналду, большинство голосов фанатов он получил не из-за футбольных достижений, а благодаря популярности в медиа.

Что примечательно, в этом сезоне Роналду сумел забить 37 голов и сделать семь результативных передач в 46 поединках. Между тем на счету польского бомбардира мюнхенской «Баварии» – 55 точных ударов и 10 голевых передач в 47 матчах.

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