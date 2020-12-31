Криштиану Роналду отказался от звания лучшего футболиста 2020 года в пользу форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Роналду посчитал, что не заслуживает такой награды. По мнению Роналду, большинство голосов фанатов он получил не из-за футбольных достижений, а благодаря популярности в медиа.

Что примечательно, в этом сезоне Роналду сумел забить 37 голов и сделать семь результативных передач в 46 поединках. Между тем на счету польского бомбардира мюнхенской «Баварии» – 55 точных ударов и 10 голевых передач в 47 матчах.