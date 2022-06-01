Кристина Агилера выпустила второй испаноязычный мини-альбом

Кристина Агилера представила новый мини-альбом «La Tormenta».

Он стал своеобразным продолжением шеститрекового EP «La Fuerza», релиз которого состоялся в январе 2022 года, и второй частью первого за 20 лет испаноязычного альбома певицы.

Центральным синглом пластинки стал трек «Sueltame», записанный совместно с аргентинской певицей и актрисой Мартиной Штоссель (Tini).

Выпуск «La Tormenta» был отложен, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате массовой стрельбы в начальной школе в Увальде (штат Техас) 25 мая 2022 года.

– Я переношу выпуск моей новой музыки в знак солидарности с Увальде. Мое сердце разрывается за семьи и близких детей и педагогов, пострадавших от этой трагедии, – заявила Агилера на следующий день после трагедии.

Источник: InterMedia