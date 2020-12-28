Новости Паутина

Кристина Орбакайте рассказала, как проведёт Новый год

Автор RUSRADIO LT 8
Кристина Орбакайте рассказала, как проведёт Новый год

Популярная певица сообщила, что мечтает 31 декабря провести в кругу самых близких.

«Очень надеюсь, что будет возможность встретиться за большим семейным столом. Из-за нашей профессии эти встречи очень редки», — призналась артистка.

Она также добавила, что блюда к праздничному столу готовит лично Алла Борисовна. Повара она нанимает только тогда, когда планируется пир на большое количество гостей. В традиционное меню на этот день входит оливье и селёдка под шубой. А на горячее чаще всего подаётся запечённая утка или гусь. О напитках звёзды тоже не забывают.

«Для меня главное новогоднее блюдо — шампанское», — поделилась Орбакайте.

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