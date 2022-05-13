Звёзды

Кристофер Уокен снимется в продолжении «Дюны»

Автор Эвелина Никанорова

Кристофер Уокен присоединился к касту сиквела «Дюны» Дени Вильнева. Как сообщает Deadline, он исполнит роль правителя вселенной – Падишаха-Императора Шаддама IV Коррино.

Кристофер Уокен снимется в продолжении «Дюны»

В литературном первоисточнике Фрэнка Герберта именно он отправляет семью Атрейдесов на Арракис, чтобы вызвать их неминуемое падение. В продолжении он и барон Харконнен терроризируют население и вынуждены столкнуться с народным восстанием. Хосе Феррер сыграл эту роль в экранизации Дэвида Линча 1984 года.

Ранее сообщалось, что Флоренс Пью сыграет дочь Императора – принцессу Ирулан, а Остин Батлер – Фейд-Рауту Харконнена. В продолжении вернутся Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард.

Съемки должны начаться летом 2022 года, а премьера фильма «Дюна 2» запланирована на 20 октября 2023 года.

Источник: InterMedia

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