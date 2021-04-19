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Футбольные клубы Европы сообщили о создании Суперлиги

Автор Эвелина Никанорова 32
Футбольные клубы Европы сообщили о создании Суперлиги

Двенадцать европейских футбольных клубов официально сообщили о создании Суперлиги.

Они получат 3,5 млрд евро на поддержку планов по вложениям в инфраструктуру и возмещение последствий пандемии коронавируса.

В числе основателей оказались: «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхем», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Стоит отметить, что всего в лигу попадет 20 клубов. 15 клубов-основателей и 5 переизбираемых в зависимости от результатов прошедшего сезона.

Организаторы планируют проводить соревнования в том числе по женскому футболу. Кроме того, они планируют сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерацией футбола (FIFA).

Первым председателем Суперлиги стал президент ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перез. А вот сопредседателями назначили совладельца «Манчестер Юнайтед» Джоел Глейзер и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Представители FIFA заявили изданию Reuters, что федерация не одобряет «закрытую европейскую отколовшуюся лигу». UEFA выразил свое недовольство еще в 2020-м, когда впервые стало известно о проекте Суперлиги. Союз пригрозил дисквалификацией всем клубам, участвующим в проекте.

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