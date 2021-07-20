Юридическая консультация

Кто должен обращаться в суд за разрешением принять наследство?

Автор Анжелика Орлёнок 1
Кто должен обращаться в суд за разрешением принять наследство?

Кто должен обращаться за разрешением суда, чтобы принять наследство или отказаться от него?

➢ В Литве несовершеннолетний ребенок не может самостоятельно принять наследство умершего лица – это должны сделать его родители. Однако родители могут сделать это только с разрешения суда. Так обеспечивается защита интересов несовершеннолетнего ребенка.

➢ В том случае, если наследник – несовершеннолетний и от его имени действуют законные представители (родители) или опекуны, они и выражают волю несовершеннолетнего принять наследство или отказаться от него. Родители, которые являются представителями несовершеннолетнего наследника, должны действовать таким образом, чтобы не пострадали его интересы. В то же время у родителей есть обязанность надлежащим образом реализовать процедуру наследования. То есть обратиться в суд за разрешением принять или отказаться от принятия наследства от имени несовершеннолетнего ребенка.

Более подробную информацию о наследовании можно найти здесь.

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Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.

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