Кто несет ответственность за ситуацию в больнице, решит прокуратура

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Национальный центр общественного здоровья обратился в прокуратуру по поводу возможных нарушений контроля над инфекциями в Вильнюсской городской клинической больнице.

Прокуратуру просят оценить, кто несет ответственность за ситуацию в больнице, поскольку в ней умерло уже девять пациентов, которые заразились коронавирусом непосредственно в больнице. Директор лечебного учреждения признает, что вспышка инфекции в больнице имеется, но отмечает, что в больнице лежат в основном тяжелые пациенты с хроническими заболеваниями, поэтому инфекция распространяется быстро, а последствия столь масштабны.

Напоминаем, что Вильнюсская клиническая больница на Антакальнисе является крупнейшим очагом COVID-19 среди лечебных учреждений. В ней, по вчерашним данным, было зарегистрировано 35 случаев заражения.