Кто такой логопед и с какими нарушениями он работает?

О существовании специальности «логопед», скорее всего, знают многие родители, но не все родители правильно понимают суть самой работы логопеда. Об этом и расскажем.

– Конечно же, мы – логопеды – работаем над исправлением звукопроизносительной стороны речи, т.е. звукопроизношения. Но и помимо этого логопеды занимаются проблемами речи в целом. Хотелось бы отметить, что логопеды проводят свои занятия не только с детьми, но и со взрослыми, – рассказывает логопед, учитель-дефектолог Эвелина Вилькицка.

Какие бывают проблемы и на что важно обратить внимание

По словам специалиста, когда логопед заметил, что проблема не в звукопроизносительной стороне речи, тогда могут быть следующие проблемы, и логопед может работать над следующими компонентами, например, над сформированностью фонематических процессов. Фонематический слух – это не слух в обычном понимании, это скорее процесс анализа. В русском языке это звонкость – глухость, твёрдость – мягкость. Когда ребёнок, например, говорит «том» вместо «дом», вместо «бочка» он говорит «почка». И если эти процессы будут не сформированы, то в дальнейшем это может привести к нарушениям чтения либо письма.

Также логопед работает и над сформированностью речевого дыхания. Если у нас будет правильное речевое дыхание, это может предупредить возникновение таких нарушений речи как заикание либо нарушение темпа речи.

Ещё логопед работает и над слоговой структурой слова. Довольно часто дети либо не выговаривают либо проговаривают слово не так, как оно должно звучать, например, «сипед» вместо «велосипед». Либо они переставляют слоги местами. Когда это идёт на уровне овладения речью, на этапе словотворчества – это естественный процесс. Если этот процесс уже закрепляется и систематизируется, это уже будет говорить нам о снижении концентрации внимания и о несформированности произвольного контроля.

Ещё важно обратить внимание на такой компонент как лексико-грамматический строй речи. Грамматический строй речи в процессе становления детской речи усваивается самостоятельно с помощью повседневного общения ребёнка с близкими, со взрослыми, это какая-то совместная деятельность с ними. И конечно же ещё логопед занимается с малышами на запуск речи, с нашими неговорящими детками.

При этом специалист напомнила, что логопед занимается не только с детьми, но и со взрослыми, когда у взрослого, например, афазия после инсульта.

С чего всё начинается

Чтобы установить, над чем работать логопеду, специалист должен для начала провести диагностику речи и уже потом при необходимости составить план коррекционных мероприятий либо назначить курс логопедических занятий, которые будут включать в себя как развитие всех высших психических функций, т.е. памяти, мышления, внимания, ну и конечно же речи. Также это может быть и артикуляционная гимнастика, и логопедический массаж по показаниям. Ну опять же тут могут быть компоненты над формированием фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи.

Все занятия проводятся в игровой структуре либо продуктивной деятельности, когда ребёнок рисует, либо делает аппликацию. Главное, чтобы ребёнку это нравилось.

Рекомендации специалиста

Согласно рекомендациям учителя-дефектолога, желательно, чтобы каждый ребёнок обязательно до пяти лет посетил логопеда, прошёл диагностику и консультацию специалиста, чтобы вовремя определить нарушение и исправить его перед первым классом.