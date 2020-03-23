ПАМЯТКА, КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ПЕРИОД КАРАНТИНА В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

“Горячая линия” 1808

Помощь тем, у кого появились симптомы заболевания — высокая температура, кашель, боль в горле и затруднённое дыхание. По этому же номеру могут звонить и те, кто хотел бы обратиться в мобильный пункт проверки на коронавирус, чтобы зафиксировать точное время и место, где это можно сделать.

“Горячая линия” 1664

Телефон для жителей Вильнюса на период карантина. По нему могут звонить все жители Вильнюса, нуждающиеся в помощи или какой-либо консультации. Люди пожилого возраста или люди с ограниченными возможностями могут также обращаться за помощью волонтёров, которые помогут приобрести еду, лекарства или другие необходимые вещи.

Линия помощи 1827

Национальный центр координации волонтёров. Обращаться по телефону 1827 могут пожилые люди, которым нужна помощь в покупке продуктов, лекарств, других вещей. Обращаться могут и те, кому грустно, кто обеспокоен или напуган — волонтёры направят таких людей на линии психологической помощи.

stipruskartu.lt

По этому адресу могут обращаться молодые люди, которые хотели бы поработать волонтерами на линии помощи 1827.

Гражданская инициатива «Держитесь, медики!»

Фонд, созданный для сбора средств на помощь медикам. На эти средства оперативно закупаются респираторы, маски, комбинезоны, очки и другие средства защиты, необходимые, чтобы обеспечить безопасность медицинским работникам в период пандемии коронавируса.

Финансовая помощь:

Gavėjas: VŠĮ Laisvės TV

Bankas: Swedbank, AB Swift: HABALT22

Adresas: Verkių 31B-2, Vilnius

Sąskaitos numeris: LT16 7300 0101 5692 7144

Aukojimo paskirtis: Laikykitės, medikai!

Кампания Вильнюсского самоуправления «Окно жизни для врачей»

Создана для того, чтобы любой житель столицы мог пожертвовать средства защиты (маски, перчатки, защитные очки) тем, кому они сейчас больше всего нужны в борьбе с вирусом, — медицинским работникам. Любое, даже самое скромное количество, средств защиты может помочь кому-то спасть жизнь. Оставлять их просят в герметичных упаковках в контейнере «Окно жизни для врачей» у здания Вильнюсского самоуправления со стороны ул. Львово (напротив центра 3 Burės).

Фонд по борьбе с последствиями коронавируса

Создан Министром финансов Литвы Вилюсом Шапокой, курирует работу фонда Даля Грибаускайте. Деятельность фонда направлена на тех, кому она более всего необходима – средства направляются на помощь больным, закупку реагентов, медицинского оборудования и т.д. Принимаются взносы как от физических, так и юридических лиц.

Организация “Sidabrinė linija”

Телефон 8-800-80020, sidabrinelinija.lt

По рабочим дням с 8:00 до 20:00.

Телефонные переговоры для людей пожилого возраста, страдающих от самоизоляции. Сотрудники этой организации подбирают собеседников по общим интересам, возрасту, образованию, привычкам и другим критериям. Далее всё автоматизируется, и в условленное время центр виртуальных звонков соединяет собеседников для беседы.

Социальный проект MEDO

Создан медицинскими работниками – волонтерами, которые готовы оказать консультационную помощь в следующих случаях: не удалось связаться с лечащим врачом; ухудшилось здоровье и хочется понять, нужна ли срочная медицинская помощь; отменена плановая консультация, а также во многих других случаях. Консультации предоставляются на странице MEDO в фейсбуке. Страница проекта — www.medo.lt