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Куда обращаться в случае домашнего насилия

Автор RUSRADIO LT 23
Куда обращаться в случае домашнего насилия

Во время пандемии количество случаев домашнего насилия в Литве увеличилось примерно на 20%. Тенденция роста очевидна и в других странах Европейского Союза.

Причиной тому — пандемия коронавируса. Поэтому Министерство социальной защиты и труда выделило более 350 тыс. евро неправительственным организациям, которые будут работать как с пострадавшими, так и с преступниками. 

А мы напоминанием, что, в случае если нужна срочная помощь, следует немедленно обратиться в полицию по номеру 112. Можно также отправить SMS по этому номеру, указав свое имя, адрес и причину обращения.

Домашнее насилие – это нарушение прав и свобод человека, оно классифицируется как акт общественной значимости, поэтому нет необходимости писать заявление самому пострадавшему. Оценив ситуацию в семье, полиция может принять решение об изолировании семейного агрессора.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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