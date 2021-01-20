Куда обращаться за психологической поддержкой

Согласно данным Управления психического здоровья при Минздраве Литвы, в период с марта по ноябрь прошлого года, когда в стране действовали ограничения, количество самоубийств не увеличилось по сравнению с тем же периодом 2019 года. В целом, цифры даже немного ниже.