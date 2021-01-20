Куда обращаться за психологической поддержкой

Согласно данным Управления психического здоровья при Минздраве Литвы, в период с марта по ноябрь прошлого года, когда в стране действовали ограничения, количество самоубийств не увеличилось по сравнению с тем же периодом 2019 года. В целом, цифры даже немного ниже.
Напоминаем, что в стране действует несколько программ помощи для тех, кто испытывает психологические и психические трудности.
- Для людей, которых посещают суицидальные мысли, действует сайт поддержки.
- Для тех, кому необходима эмоциональная, психологическая помощь, работает телефонная линия 1809.
- Существует также отдельный телефон доверия для детей и подростков – 116111.
- Более подробная информация – на сайтах klausau.lt и pagalbavaikams.lt.
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.