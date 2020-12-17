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Куда обращаться за психологической помощью?

Автор Анжелика Орлёнок 17

Во время карантина, когда меняется нормальный ритм жизни (особенно это становится заметно с приближением любимых зимних праздников), многие люди сталкиваются с психологическими трудностями.

Министерство здравоохранения призывает не бояться в сложные моменты обращаться за помощью, и напоминает, как это можно сделать.

* С весны в нашей стране работает Линия эмоциональной помощи 1809, которая объединяет несколько разных служб: Линию надежды, Линию помощи женщинам, Молодежную линию, Детскую линию и “Серебряную линию”. В этих службах работают специалисты, специально обученные волонтеры и психологи. 

* На платформу психологической помощи pagalbasau.lt/, которая начала свою работу в июне, уже обратилось 60 тысяч человек. Эта интернет-платформа помогает получать информацию о психическом здоровье и быстро находить необходимую помощь. Ответив на вопросы, которые задаются на портале, можно оценить свое эмоциональное состояние, а на интерактивной карте – найти подробную информацию о системе помощи в Литве: адреса учреждений, оказывающих помощь, и перечень предоставляемых услуг.

* Кроме того, с октября помощь людям, которые сталкиваются с угрозой здоровью или жизни, предоставляют мобильные команды. Они работают в Вильнюсском и Каунасском уездах – в Вильнюсском городском и районном самоуправлениях, в Электренском самоуправлении, Шальчининкайском, Ширвинтском, Швянченском, Тракайском и Укмергском, а также в Каунасском районе, Кедайняйском, Кайшядорском, Йонавском, Приенском и Расейняйском районах. Со специалистами мобильных команд можно связаться ежедневно с 8 до 20 часов по телефону 861622252 или по электронной почте mobilikomanda@krizesiveikimas.lt. Единственное, что надо добавить, – с ужесточением карантинных условий помощь мобильных бригад предоставляется только удаленно. 

* Свои услуги предоставляют также бюро общественного здоровья; центры психического здоровья, для обращения в которые не требуется даже направления врача. Главное – не забывать о том, что во время пандемии все мы испытываем похожие эмоции, и все мы не одиноки.

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