Куда отправиться погулять в столице в праздничные дни?

В столице Литвы – Рождественское настроение и множество замечательных мест, которые стоит посетить в наступающие праздники. О многих из них мы уже рассказывали в эфире и на страницах RUSRADIO LT. Итак, что стоит посмотреть и куда отправиться погулять?

Одни из главных точек притяжения города – это, конечно же, Рождественские ёлки.

Главная ёлка города – белоснежная красавица, сверкающая огнями и сотнями снежинок.

Она будет находиться на Кафедральной площади столицы до 9 января 2022 г.

Рождественский городок – реальный и виртуальный

Здесь же, на Кафедральной площади, расположился и любимый горожанами и гостями города Рождественский городок. Правда, в этом году покупать радостные сувениры Рождественского городка можно не только здесь. Домики городка находятся также на Лукишкской площади, на площади Винцаса Кудирки и в сквере Одминю. Рождественский городок будет работать до 2 января 2022 г.

Часы работы:

I–III с 12:00 до 20:00.

IV–V с 12:00 до 21:00.

VI–VII с 11:00 до 21:00.

24 декабря с 11:00 до 15:00.

25–26 декабря с 12:00 до 21:00.

31 декабря с 12:00 до 18:00.

Те, кто по каким-то причинам не выберутся на прогулку в центр столицы, смогут посетить Рождественский городок виртуально. И купить совершенно настоящие подарки. Это можно сделать на странице kaledossostineje.lt до 9 января 2022 г.

Кстати, если вы будете гулять с детьми, обязательно загляните в Рождественский городок на Лукишкской площади. Мы о нём рассказывали в одном из выпусков «Фотопятницы». Детям должны понравиться сверкающий огнями сказочный домик, огромные светящиеся пирожные макароны, гиганские ёлочные игрушки. Да и вообще – праздничное настроение, которое царит в этом месте.

3D-сказка «Рождественская песнь»

В праздничный вечер, 25 декабря, на главной площади города будут показывать Рождественскую 3D-сказку. Анимационная новелла по мотивам произведения английского писателя Чарльза Диккенса будет проецироваться на стену Кафедрального собора. Затем «Рождественскую песнь» будут показывать ежедневно до 30 декабря по несколько сеансов за вечер. Начало сеансов в 16:40, 17:05, 18:15, 19:30, 20:05, 20:30, 21:00. Продолжительность сказочной 3D-истории – 15 минут.

Рождественская ёлка на Ратушной площади

Не менее красивая и нарядная ёлочка, чем на Кафедральной площади, будет сверкать огнями до 9 января 2022 г.

Два в одном: «Попробуй Рождественский Вильнюс» + «Рождественское настроение»

Мы уже рассказывали о гастрономическом маршруте Paragauk Kalėdinio Vilniaus («Попробуй Рождественский Вильнюс»). Он подготовлен при содействии трёх десятков ресторанов, которые предлагают эксклюзивные рождественские блюда, десерты и напитки. Стоимость таких блюд – от 3,5 до 7 евро. Для того чтобы было удобно путешествовать, агентство Go Vilnius подготовило специальную карту. Купоны с предложениями надо распечатать заранее.

А прогуливаясь по маршруту праздничных вкусов, не забудьте полюбоваться витринами праздничной столицы. На днях завершился конкурс «Создаю рождественское настроение в Вильнюсе 2021», о котором мы уже рассказывали раньше. Самым рождественским и оригинальным в этом году комиссия конкурса назвала ресторан Balzac (ул. Савичяус, 7). Второе место занял квартал Стиклю (ул. Стиклю, 7). Третье место кафе Augustas и Barbora Love Story Café (ул. Стиклю, 7). Таможенный департамент (ул. Якшто, 1) получил приз зрительских симпатий. Почему бы не полюбоваться на идеи победителей и ещё на множество замечательных витрин, создатели которых тоже стремятся порадовать жителей и гостей Вильнюса?

Ледовая арена у Белого моста

Каток, который раньше располагался на Лукишской площади, в этом сезоне радует посетителей семь дней в неделю, с утра до позднего вечера, у Белого моста. Продолжительность каждой сессии – 45 минут. Цена – 4.50 евро (аренда коньков включена).

Начало сеансов с понедельника по четверг: 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30 и 20:45. В пятницу добавляется еще один вечерний сеанс: 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45 и 22:30. В субботу: 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15 и 22:30. В воскресенье: 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00. Дополнительная информация, в том числе о бесплатных сеансах для школьников, сеньоров и даже для всех желающих – activevilnius.lt/.

Расписание работы в праздничные дни:

23 декабря последний сеанс: 14:30 – 15:15.

24 декабря не работает.

25 декабря работает по обычному графику.

26 декабря работает по обычному графику.

31 декабря последний сеанс: 14:30 – 15:15.

1 января работает по обычному графику.

Праздники в микрорайонах

До 30 декабря будут проходить и праздничные мероприятия в разных районах столицы. Конечно же, в большинстве районов праздничные мероприятия уже состоялись. В списке впереди – только Рождество в Вилкпеде 29 декабря. Но те, кто не захочет выбираться в центр города, могут полюбоваться на ёлочку в своем или соседнем микрорайоне. Адреса ёлочек.

Выставка рождественских вертепов и бесплатные музеи

Тем, кому захочется поглубже погрузиться в атмосферу Рождества, можно посоветовать посетить выставку рождественских вертепов «Вот звезда! Сцена рождества: от Альпийских гор до Балтийского моря». На ней представлены объекты из музейных хранилищ Германии и Литвы, церквей и частных коллекций. Среди них есть старинные, XIV в., и современные. А есть и уникальный крохотный нановертеп размером в треть миллиметра. Выставка находится по адресу ул. Шв. Миколо 9, в Музее церковного наследия. Она будет работать до 29 января.

У любителей музеев есть также отличная возможность во второй день Рождества, 26 декабря, посетить некоторые из них – в столице или за её пределами – бесплатно.

Литовский национальный музей (Вильнюс): Башня Гедиминаса и подъемник – с 10.00 до 20.00, Новый и Старый арсеналы – с 10.00 до 18.00, Дом истории – с 12.00 до 18.00, бастион Вильнюсской оборонительной стены – с 10.00 до 18.00, Дом-музей Казиса Варнялиса – с 10.00 до 18.00.

Дворец правителей (Вильнюс): с 10:00 до 16:00 можно будет посещать все маршруты музея.

Морской музей Литвы (Клайпеда): с 10.30 до 17.00 – экспозиции Морского музея и аквариума.

Музей народного быта Литвы (Румшишкес): с 9.00 до 14.00 будет открыт для посетителей как парк.

Музей Aušros (Шяуляй): с 11.00 до 17.00 все экспозиции.

Музей истории Тракая: с 10.00 до 18.00 – все экспозиции, кроме Музея Караимского народа С. Шапшаласа.

Музей Самуэля Бака Государственного еврейского музея Виленского Гаона (Вильнюс): с 11.00 до 17.00.

Подготовлено по материалам RUSRADIO LT, порталов LRT, kaledossostineje.lt и Литва за неделю.

Фотоматериалы – блог Ярослава Сизова Slava’s Blog.