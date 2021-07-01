Куда отправиться с детьми? Альпаки, совы, кролики и другие

Куда отправиться с детьми? Ведь культурная программа с посещением музеев или познавательными экскурсиями не всегда подходит для семей с маленьким ребенком.

А значит, отличным вариантом для путешествий с детьми могут стать поездки в зоопарки, усадьбы и фермы, где содержатся животные.

1. Прежде всего это, конечно, Морской музей в Клайпеде, Зоологический сад в Каунасе и контактные зоопарки в Вильнюсе или Каунасе. Кстати, в контактных зоопарках многих зверюшек можно гладить, держать на руках и расспрашивать о них консультантов, которые расскажут много интересного.

2. А еще, оказывается, в нашей стране есть настоящий Сафари-парк. Находится он в Аникщяйском районе. В этом парке – более 200 животных. И рассматривать их можно, не прогуливаясь рядом с клетками, а разъезжая на машине по пастбищам. Интересно будет понаблюдать за страусами, ланями, оленями, осликами, пони, ламами, свободно разгуливающими практически на свободе. В этом же парке работает пиццерия, есть парк водных аттракционов и много других дополнительных развлечений.

3. В Тракайском районе есть ферма с альпаками. Если ребенку нравятся эти животные, он будет в восторге. Рядом с альпаками можно гулять, их можно гладить, кормить и даже обнимать.

4. Paukščių kaimas, или «Птичья деревня», в Игналинском районе. Конечно же, дети смогут увидеть в ней не только птиц, но и коз, овец, домашних уток. Как рассказывают посетители, животные здесь полностью одомашнены, поэтому с ними можно возиться, кормить их. Они даже могут бегать с детьми наперегонки. А еще здесь проводятся интересные образовательные программы. Только на них надо не забыть зарегистрироваться заранее.

5. В Утенском районе есть Triušiukų slėnis, «Долина кроликов». Удивительно, но здесь можно познакомиться с кроликами 50 видов. Это и пушистые ангорские, и бельгийские или немецкие пятнистые великаны. И многие-многие милые существа самых разных оттенков и уровня пушистости. Их тоже можно гладить. На ферме есть не только кролики, но и козы, альпаки, олени, пони, которых можно кормить морковью или яблоками.

6. А в городке Рудамина Вильнюсского района есть целый Парк сов. Правда, посещать его рекомендуется по предварительной договоренности. И не в дождливую погоду – чтобы увидеть этих удивительных существ во всей их красоте.

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